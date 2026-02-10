Лидер Кубка мира Джессика Диггинс вылетела в четвертьфинале спринта на Олимпиаде-2026

Лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 американская лыжница Джессика Диггинс завершила выступление в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В четвёртом забеге на стадии 1/4 финала Диггинс заняла четвёртое место, показав результат, недостаточный для выхода в полуфинал.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфиналов и финалов мужского и женского спринтов на Олимпиаде-2026. Российская лыжница Дарья Непряева не смогла преодолеть квалификацию, заняв 36-е место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.