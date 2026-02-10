Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лидер Кубка мира Джессика Диггинс вылетела в четвертьфинале спринта на Олимпиаде-2026

Лидер Кубка мира Джессика Диггинс вылетела в четвертьфинале спринта на Олимпиаде-2026
Комментарии

Лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 американская лыжница Джессика Диггинс завершила выступление в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В четвёртом забеге на стадии 1/4 финала Диггинс заняла четвёртое место, показав результат, недостаточный для выхода в полуфинал.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 4
10 февраля 2026, вторник. 14:00 МСК
Окончено

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфиналов и финалов мужского и женского спринтов на Олимпиаде-2026. Российская лыжница Дарья Непряева не смогла преодолеть квалификацию, заняв 36-е место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Клебо мчится к очередному золоту, а россияне мимо финалов. Спринты на Олимпиаде! LIVE
Live
Клебо мчится к очередному золоту, а россияне мимо финалов. Спринты на Олимпиаде! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android