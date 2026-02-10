«Низкий всем поклон». Отец Петра Гуменника — о поддержке его сына перед Олимпиадой

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, который примет участие в Олимпиаде-2026, рассказал о поддержке со стороны окружающих и о молитвах религиозных деятелей России за успех его сына на олимпийском старте. Сам отец фигуриста — священник в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте в Санкт-Петербурге.

«Многие прихожане поддерживают Петю. Много верующих людей интересуются фигурным катанием, молятся за Петю. Мы им очень благодарны, низкий всем поклон. Очень важна поддержка рядом. Наша семья сейчас окружена этой поддержкой. Все болельщикам благодарны.

Даже писали, что митрополит Митрофан Мурманский благословил и Аделию Петросян, и Петю. С Урала отец Сергий молился, братия Далматовского монастыря тоже. Люди повсеместно переживают и поддерживают. Даже в Евангелии написано, что Христос просил апостолов побыть с ним, хотя сам бог. И тот просил, насколько это важно», — цитирует Гуменника-старшего ТАСС.

Короткие программы мужчин на Олимпиаде пройдут во вторник, 10 февраля.