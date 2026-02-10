Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Низкий всем поклон». Отец Петра Гуменника — о поддержке его сына перед Олимпиадой

«Низкий всем поклон». Отец Петра Гуменника — о поддержке его сына перед Олимпиадой
Комментарии

Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, который примет участие в Олимпиаде-2026, рассказал о поддержке со стороны окружающих и о молитвах религиозных деятелей России за успех его сына на олимпийском старте. Сам отец фигуриста — священник в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте в Санкт-Петербурге.

«Многие прихожане поддерживают Петю. Много верующих людей интересуются фигурным катанием, молятся за Петю. Мы им очень благодарны, низкий всем поклон. Очень важна поддержка рядом. Наша семья сейчас окружена этой поддержкой. Все болельщикам благодарны.

Даже писали, что митрополит Митрофан Мурманский благословил и Аделию Петросян, и Петю. С Урала отец Сергий молился, братия Далматовского монастыря тоже. Люди повсеместно переживают и поддерживают. Даже в Евангелии написано, что Христос просил апостолов побыть с ним, хотя сам бог. И тот просил, насколько это важно», — цитирует Гуменника-старшего ТАСС.

Короткие программы мужчин на Олимпиаде пройдут во вторник, 10 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Чего ждать от первого выхода Гуменника на лёд? Новая музыка и хитрая стратегия с ультра-си
Чего ждать от первого выхода Гуменника на лёд? Новая музыка и хитрая стратегия с ультра-си
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android