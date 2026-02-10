Журова высказалась о непопадании шорт-трекиста Посашкова в четвертьфинал на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала непопадание российского шорт-трекиста Ивана Посашкова в четвертьфинал забега на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Шорт-трек — достаточно непростой вид спорта по части того, что бежать надо не один раз. Нашим спортсменам ещё непросто от того, что отобрались всего двое. Когда тебя поддерживают и рядом лидеры, например, Елистратов — всё проще. Я не оправдываю их, просто понимаю их ситуацию. Мы просто за них болеем, радуемся и ждём перспективы на будущее. Хотелось бы, чтобы они сейчас набрались сил, а уже потом выигрывали медали, когда мы вернёмся с флагом и гимном. Это будет правильнее и лучше. А сейчас пусть набираются опыта, проходят жизненный путь в таких жёстких условиях — они в любом случае стараются», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.