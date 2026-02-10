Скидки
Олимпиада 2026

Сломанные медали на Олимпиаде-2026 заменят спортсменам новыми или починят

Комментарии

Организаторы зимних Олимпийских игр — 2026 в Италии сообщил, что все медали с дефектами или поломками будут отремонтированы или заменены. Об этом ообщил глава операционной службы оргкомитета Лука Касасса.

«Некоторое количество медалей имели дефекты, оргкомитет немедленно занялся этой проблемой совместно с монетным двором Италии, отвечающим за производство медалей. Решение было найдено, атлеты, у которых были проблемы с медалями, могут вернуть их в оргкомитет. Они будут отремонтированы или заменены», — приводит слова Касасса «РИА Новости Спорт».

За первую неделю Олимпиады-2026 медаль раскололась у шведки Эббы Андерссон, у американцев Бризи Джонсон и Алисы Лью, а также у немца Юстуса Штрелова оторвались ленточки от наград.

