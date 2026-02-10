Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
14:10 Мск
Олимпиада 2026

В какое время Пётр Гуменник выйдет на лёд на Олимпиаде в Милане 10 февраля

Комментарии

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 продолжатся соревнования по фигурному катанию в личном турнире. Мужчины представят свои короткие программы. Начало соревнований запланировано на 20:30 мск. Среди участников есть один россиянин -- Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Гуменник выступит под первым стартовым номером. Его прокат короткой программы начнётся после разминки, ориентировочное время начала выступления — в 20:38 мск.

Ранее в короткой программе спортсмена звучала музыка из фильма «Парфюмер», однако за несколько дней до выступления на Олимпиаде Гуменник столкнулся с проблемой, связанной с ужесточением авторских прав, в связи с чем ему пришлось изменить музыкальное сопровождение. В новой версии постановки звучит Waltz 1805 Эдгара Акопяна.

