Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Фигурное катание, мужчины, короткая программа: онлайн-трансляция начнётся в 20:30 мск

ОИ-2026, Фигурное катание, мужчины, короткая программа: онлайн-трансляция начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартуют соревнования по фигурному катанию в мужском одиночном разряде. В рамках соревновательного расписания Игр состоятся прокаты фигуристов в короткой программе, в которых примет участие 23-летний чемпион России Пётр Гуменник.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Начало прокатов назначено на 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт LIVE соревновательного дня в фигурном катании. Пётр Гуменник выступит в короткой программе под первым номером.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов в семи видах спорта.

