Видео: падение Алёны Крыловой в квалификации гонки на 500 м на Олимпиаде-2026

Сегодня, 10 февраля, в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх — 2026 состоялись квалификационные забеги на дистанции 500 м среди женщин. В отборочном раунде приняла участие россиянка Алёна Крылова, выступающая в нейтральном статусе.

Согласно правилам, две лучшие спортсменки в каждом из восьми забегов проходят в следующий круг. Крылова не смогла квалифицироваться в четвертьфинальную стадию гонки. На дистанции она допустила падение и финишировала последней в своём забеге, показав результат 1.06,997. «Чемпионат» предлагает посмотреть момент, который лишил спортсменку возможности пройти в следующий этап гонки.