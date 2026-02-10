Светлана Журова: лёд тронулся, потому что американцы столкнулись с тем же, с чем и мы

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о геополитической ситуации в мире, в частности о происходящих событиях в США.

«Ранее нас очень жёстко критиковали. Сейчас, я так понимаю, лёд тронулся. Есть понимание, потому что американцы столкнулись с тем же, с чем и мы. Открыв этот ящик Пандоры с нами, американская сборная получила неспортивное поведение болельщиков. Ходят разговоры, что нужно запретить выступать американцам, отобрать у них чемпионат мира и Олимпиаду.

Они почему-то не думали, что применив элементы политического давления против нас, могут получить то же самое в ответ. Сейчас они это почувствовали и поняли, что в этой борьбе им нужны единомышленники. Спорт действительно должен быть вне политики. Американцы осознали, что если они начали однажды прессовать одних, для них это может закончиться тем же самым. Россия, США и Израиль сейчас подвергаются обструкции со стороны других стран: «А давайте бойкотировать». Это же вакханалия! Потом датчане и венесуэльцы не выйдут с американцами — и дальше по списку.

Если вы сделали так один раз, остальные будут себе позволять такое всё время. Эти нормы нужно пересмотреть раз и навсегда. Сейчас для этого лучший момент. Нужно сказать: «Если ты решаешь не выходить соревноваться со спортсменом или сборной, то лишаешься права на участие». Это нужно во всех видах спорта. Как миленькие перестанут замешивать политику! Я привожу пример Уимблдона: им один раз пригрозили и сказали, что лишат возможности быть турниром «Большого шлема» — на следующий год сразу пустили россиян. У каждой страны есть претензии друг к другу. Если начнём отыгрывать эту карту на спортивных площадках… Это куда годится? После Олимпиады МОК должен внести изменения в регламент, чтобы на них не влияли политики стран», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.