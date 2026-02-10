Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сборная Италии выиграла смешанную эстафету по шорт-треку на Олимпиаде-2026

Комментарии

Представители сборной Италии по шорт-треку стали победителями смешанной эстафеты на Олимпийских играх — 2026. В состав команды вошли Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Томас Надалини и Пьетро Сигель.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:03 МСК
Окончено
1
Италия
2
Канада
3
Бельгия

Итальянские спортсмены преодолели дистанцию за 2.39,01. На втором месте расположилась сборная Канады (Ким Бутен, Кортни Саро, Уильям Данджину, Феликс Руссель) с результатом 2.39,27. Тройку призёров замкнула бельгийская команда (Тинеке ден Дюлк, Ханне Десмет, Стейн Десмет, Вард Петре), показавшая время 2.39,353.

Российские шорт-трекисты в смешной эстафете не принимали участия. Двое россиян, Алёна Крылова и Иван Посашков, ранее не прошли в 1/4 финала в личных гонках на 500 и 1000 м соответственно.

