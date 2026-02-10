Линн Сван выиграла спринт классикой на Олимпийских играх — 2026, в топ-3 только шведки

Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 4.03,0 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.

Пьедестал дополнили ещё две спортсменки из Швеции. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула Майя Дальквист.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, женщины. Результаты: