Линн Сван выиграла спринт классикой на Олимпийских играх — 2026, в топ-3 только шведки
Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 4.03,0 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.
Пьедестал дополнили ещё две спортсменки из Швеции. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула Майя Дальквист.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:24 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
4:03.0
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+1.6
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.8
