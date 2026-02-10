Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
Смотреть трансляцию
14:10 Мск
Олимпиада 2026

Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, женщины, спринт: результаты

Линн Сван выиграла спринт классикой на Олимпийских играх — 2026, в топ-3 только шведки
Комментарии

Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 4.03,0 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.

Пьедестал дополнили ещё две спортсменки из Швеции. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула Майя Дальквист.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:24 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
4:03.0
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+1.6
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.8

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, женщины. Результаты:

  1. Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 1,6.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +4,8.
  4. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия) +8,7.
  5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +29,4.
  6. Джулия Керн (США) +40,4. 
