Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом — 2026 в спринте, американец Огден — второй

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии в спринте классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 3.39,7 и стал семикратным олимпийским чемпионом. Клебо выиграл спринт на третьей Олимпиаде подряд.

Второе место занял американский спортсмен Бен Огден. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Оскар Опстад Вике.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты: