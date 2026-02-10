Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
14:10 Мск
Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, мужчины, спринт: результаты

Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом — 2026 в спринте, американец Огден — второй
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии в спринте классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 3.39,7 и стал семикратным олимпийским чемпионом. Клебо выиграл спринт на третьей Олимпиаде подряд.

Второе место занял американский спортсмен Бен Огден. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Оскар Опстад Вике.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
  2. Бен Огден (США) — отставание 0,9.
  3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
  4. Лаури Вуоринен (Финляндия) +11,6.
  5. Иржи Туз (Чехия) +18,5.
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) +34,8. 
Комментарии
