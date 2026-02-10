Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
14:10 Мск
Олимпиада 2026

Видео: победный финиш конькобежки Ютты Лердам с рекордом на Олимпиаде-2026

Комментарии

В понедельник, 9 февраля, шестикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Ютта Лердам выиграла золото Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 1000 м с рекордом Игр. Спортсменка преодолела предложенную дистанцию за 1.12,31. «Чемпионат» предлагает посмотреть победный финиш конькобежки на Олимпийских играх.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
09 февраля 2026, понедельник. 19:25 МСК
Окончено
1
Ютта Лердам
Нидерланды
1:12.31
2
Фемке Кок
Нидерланды
+0.28
3
Михо Такаги
Япония
+1.64
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Серебро соревнований взяла пятикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка, специализирующаяся в беге на спринтерских дистанциях, Фемке Кок. Интересно, что до выступления Лердам она тоже побила олимпийский рекорд. Её время — 1.12,59.

Тройку призёров же замкнула двукратная олимпийская чемпионка из Японии Михо Такаги (1.13,95). До выдающихся забегов Кок и Лердам именно ей принадлежал олимпийский рекорд на данной дистанции (1.13,19), она установила его на Олимпиаде-2022.

Комментарии
