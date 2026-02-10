Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Япония — Швеция
14:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

29-летний Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Комментарии

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 10 февраля, он победил в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8

На Олимпиадах Клебо выигрывал золотые медали в спринте (2018, 2022, 2026), командном спринте (2018, 2022), эстафете (2018) и скиатлоне (2026). Рекордсменами по количеству золотых наград являются норвежцы Бьорн Дэли, Мартин Бьорген и Уле-Эйнар Бьорндален (у всех по восемь).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
  2. Бен Огден (США) — отставание 0,9.
  3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
