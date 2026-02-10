29-летний Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 10 февраля, он победил в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

На Олимпиадах Клебо выигрывал золотые медали в спринте (2018, 2022, 2026), командном спринте (2018, 2022), эстафете (2018) и скиатлоне (2026). Рекордсменами по количеству золотых наград являются норвежцы Бьорн Дэли, Мартин Бьорген и Уле-Эйнар Бьорндален (у всех по восемь).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты: