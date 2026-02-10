29-летний Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом
Поделиться
29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 10 февраля, он победил в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8
На Олимпиадах Клебо выигрывал золотые медали в спринте (2018, 2022, 2026), командном спринте (2018, 2022), эстафете (2018) и скиатлоне (2026). Рекордсменами по количеству золотых наград являются норвежцы Бьорн Дэли, Мартин Бьорген и Уле-Эйнар Бьорндален (у всех по восемь).
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
- Бен Огден (США) — отставание 0,9.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
16:18
-
16:15
-
16:04
-
15:54
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:31
-
15:31
-
15:25
-
15:11
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:38
-
14:38
-
14:35
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
13:45
-
13:37
-
13:16
-
13:08
-
12:55
-
12:53
-
12:48
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:24
-
12:22