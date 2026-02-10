Бен Огден принёс США первую за 50 лет медаль в мужских лыжных гонках

25-летний американский лыжник Бен Огден принёс США историческую медаль на Олимпийских играх — 2026 в Италии, выиграв серебро в классическом спринте. Сегодня, 10 февраля, он занял второе место в спринте, уступив лишь семикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо.

Лыжники-мужчины из США не выигрывали олимпийских медалей ровно 50 лет. В 1976 году Билл Кох стал серебряным призёром в гонке на дистанции 30 км.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Спринт классикой, мужчины. Результаты: