ОИ-2026. Хоккей (ж). Италия — Германия
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Йоханнес Клебо обошёл Любовь Егорову по количеству побед на Олимпийских играх

Комментарии

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо обошёл по количеству золотых олимпийских медалей российскую лыжницу Любовь Егорову, став семикратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 10 февраля, он победил в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова свои медали выиграла на Играх 1992 и 1994 годов.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8

На Олимпиадах Клебо выигрывал золотые медали в спринте (2018, 2022, 2026), командном спринте (2018, 2022), эстафете (2018) и скиатлоне (2026). Рекордсменами по количеству золотых наград являются норвежцы Бьорн Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнар Бьорндален (у всех по восемь).

Непобедимый! Йоханнес Клебо — семикратный олимпийский чемпион
Непобедимый! Йоханнес Клебо — семикратный олимпийский чемпион
