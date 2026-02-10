Йоханнес Клебо обошёл Любовь Егорову по количеству побед на Олимпийских играх

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо обошёл по количеству золотых олимпийских медалей российскую лыжницу Любовь Егорову, став семикратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 10 февраля, он победил в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова свои медали выиграла на Играх 1992 и 1994 годов.

На Олимпиадах Клебо выигрывал золотые медали в спринте (2018, 2022, 2026), командном спринте (2018, 2022), эстафете (2018) и скиатлоне (2026). Рекордсменами по количеству золотых наград являются норвежцы Бьорн Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнар Бьорндален (у всех по восемь).