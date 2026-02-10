Ягудин высказался о качестве олимпийских медалей после ряда инцидентов на ОИ-2026

Олимпийский чемпион 2002 года фигурист Алексей Ягудин заявил, что титул олимпийского чемпиона гораздо более весом в карьере спортсмена, нежели качество самой медали. Ранее на Олимпиаде-2026 произошли несколько инцидентов, связанных с качеством вручаемых спортсменам наград. От медалей отрываются ленты, они легко раскалываются и ломаются.

«Моя медаль из Солт-Лейк-Сити сегодня в таком же прекрасном состоянии, как и моё титановое бедро – они почти ровесники. Если честно, со временем начинаешь понимать: важнее не сама медаль, которую держишь в руках, а титул, звание. Поэтому вопросы качества наград уже не кажутся чем-то принципиальным.

Да, в момент награждения это, конечно, эффект «вау», пик эмоций, одно из самых ярких мгновений в жизни. И моя олимпийская медаль, завоёванная почти 25 лет назад, была самой важной для того отрезка жизненного пути. Но самая главная моя награда, медаль всей жизни – моя семья, мои дети. И для меня самое важное, чтобы она не ломалась, не царапалась, ленточки были на месте.

Что же касается итальянских олимпийских медалей, мне кажется, что главное для спортсменов — их завоевать. А уж если ты это сделал, как-то не комильфо жаловаться – они по итогу в любом случае в более выгодной ситуации, нежели те, у которых их вообще нет. Всегда нужно искать всё самое лучшее в любой из жизненных ситуаций», — приводит слова Ягудина ТАСС.