Только у трёх спортсменов больше золотых медалей ОИ, чем у Йоханнеса Клебо, все — норвежцы

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо приблизился к историческому рекорду по количеству золотых олимпийских медалей после победы в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он стал семикратным олимпийским чемпионом.

Рекордсменами по количеству золотых наград являются три соотечественника Клебо. Это лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген, а также биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. У троих спортсменов золотых медалей по восемь.

Йоханнес Клебо может не только сравняться со своими соотечественниками, но и выйти вперёд и стать абсолютным рекордсменом по олимпийскому золоту на зимних Играх. Он примет участие ещё в четырёх гонках на ОИ-2026.