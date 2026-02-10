Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Италия — Германия
Только у трёх спортсменов больше золотых медалей ОИ, чем у Йоханнеса Клебо, все — норвежцы
Комментарии

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо приблизился к историческому рекорду по количеству золотых олимпийских медалей после победы в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он стал семикратным олимпийским чемпионом.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8

Рекордсменами по количеству золотых наград являются три соотечественника Клебо. Это лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген, а также биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. У троих спортсменов золотых медалей по восемь.

Йоханнес Клебо может не только сравняться со своими соотечественниками, но и выйти вперёд и стать абсолютным рекордсменом по олимпийскому золоту на зимних Играх. Он примет участие ещё в четырёх гонках на ОИ-2026.

Материалы по теме
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
