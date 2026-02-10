Только у трёх спортсменов больше золотых медалей ОИ, чем у Йоханнеса Клебо, все — норвежцы
Поделиться
29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо приблизился к историческому рекорду по количеству золотых олимпийских медалей после победы в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он стал семикратным олимпийским чемпионом.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8
Рекордсменами по количеству золотых наград являются три соотечественника Клебо. Это лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьорген, а также биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. У троих спортсменов золотых медалей по восемь.
Йоханнес Клебо может не только сравняться со своими соотечественниками, но и выйти вперёд и стать абсолютным рекордсменом по олимпийскому золоту на зимних Играх. Он примет участие ещё в четырёх гонках на ОИ-2026.
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
17:49
-
17:44
-
17:36
-
17:30
-
17:25
-
17:10
-
16:56
-
16:50
-
16:34
-
16:29
-
16:18
-
16:15
-
16:04
-
15:54
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:31
-
15:31
-
15:25
-
15:11
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:38
-
14:38
-
14:35
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
13:45
-
13:37