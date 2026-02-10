Норвежец Бирк Рууд выиграл золото Олимпиады-2026 в слоупстайле
Поделиться
Норвежский фристайлист Бирк Рууд одержал победу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в дисциплине слоупстайл. За своё выступление он набрал 86,28 балла. Рууд стал двукратным олимпийским чемпионом после победы на Играх в 2022 году в биг-эйре.
Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
10 февраля 2026, вторник. 14:30 МСК
Окончено
1
Бирк Рууд
Норвегия
86.28
2
Александер Холл
США
85.75
3
Лука Харрингтон
Новая Зеландия
85.15
Второе место занял представитель США Александер Холл (85,75 балла). Тройку призёров замкнул Лука Харрингтон из Новой Зеландии (85,15).
Олимпийские игры — 2026. Фристайл, слоупстайл. Мужчины. Результаты:
- Бирк Рууд (Норвегия) — 86,28 балла.
- Александер Холл (США) — 85,75.
- Лука Харрингтон (Новая Зеландия) — 85,15.
- Андри Рагеттли (Швейцария) — 78,65.
- Йеспер Тьедер (Швеция) — 77,21.
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
17:49
-
17:44
-
17:36
-
17:30
-
17:25
-
17:10
-
16:56
-
16:50
-
16:34
-
16:29
-
16:18
-
16:15
-
16:04
-
15:54
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:31
-
15:31
-
15:25
-
15:11
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:38
-
14:38
-
14:35
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
13:45
-
13:37