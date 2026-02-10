Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фристайл на Олимпиаде 2026, мужчины, слоупстайл: результаты

Норвежец Бирк Рууд выиграл золото Олимпиады-2026 в слоупстайле
Комментарии

Норвежский фристайлист Бирк Рууд одержал победу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в дисциплине слоупстайл. За своё выступление он набрал 86,28 балла. Рууд стал двукратным олимпийским чемпионом после победы на Играх в 2022 году в биг-эйре.

Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
10 февраля 2026, вторник. 14:30 МСК
Окончено
1
Бирк Рууд
Норвегия
86.28
2
Александер Холл
США
85.75
3
Лука Харрингтон
Новая Зеландия
85.15

Второе место занял представитель США Александер Холл (85,75 балла). Тройку призёров замкнул Лука Харрингтон из Новой Зеландии (85,15).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл, слоупстайл. Мужчины. Результаты:

  1. Бирк Рууд (Норвегия) — 86,28 балла.
  2. Александер Холл (США) — 85,75.
  3. Лука Харрингтон (Новая Зеландия) — 85,15.
  4. Андри Рагеттли (Швейцария) — 78,65.
  5. Йеспер Тьедер (Швеция) — 77,21.
