Норвежец Бирк Рууд выиграл золото Олимпиады-2026 в слоупстайле

Норвежский фристайлист Бирк Рууд одержал победу на Олимпийских играх — 2026 в Италии в дисциплине слоупстайл. За своё выступление он набрал 86,28 балла. Рууд стал двукратным олимпийским чемпионом после победы на Играх в 2022 году в биг-эйре.

Второе место занял представитель США Александер Холл (85,75 балла). Тройку призёров замкнул Лука Харрингтон из Новой Зеландии (85,15).

Олимпийские игры — 2026. Фристайл, слоупстайл. Мужчины. Результаты: