Стал известен планируемый прыжковый контент КП фаворитов Олимпиады-2026 в мужском катании

Стал известен предварительный прыжковый контент фигуристов, которые выступят с короткими программами на Олимпиаде-2026 во вторник, 10 февраля. Список опубликован на официальном сайте Олимпийских игр.

Отметим, заявка прыжкового контента не является фиксированной, и по ходу выступления спортсмен может исполнить отличающиеся от заявки прыжки или изменить последовательность их исполнения.

F — флип, S — сальхов, T — тулуп, A — аксель, Lz — лутц, Lo — риттбергер

Пётр Гуменник: 4F+3T, 4S, 3A.

Юма Кагияма (Япония): 4T+3T, 4S, 3A.

Илья Малинин (США): 4A+3T, 3A, 4Lz.

Адам Сяо Хим Фа (Франция): 4Lz, 3A, 4T+3T.

Сюн Сато (Япония): 4Lz, 4T+3T, 3A.

Михаил Шайдоров (Казахстан): 4Lz+3T, 3A, 4T.

Ника Эгадзе (Грузия): 4S+3T, 4T, 3A.

Даниэль Грассль (Италия): 4Lz+3T, 4Lo, 3A.

Короткие программы мужчин начнутся в 20:30 мск во вторник, 10 февраля.