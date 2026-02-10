Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Италия — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлон на Олимпиаде 2026, мужчины, индивидуальная гонка: результаты

Йохан-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде-2026, Эрик Перро — второй
Комментарии

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на дистанции 20 км, победив на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и впервые в карьере выиграл золото Олимпиады.

Второе место занял лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 француз Эрик Перро с одним промахом. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд, который также допустил одну осечку на стрельбе.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
51:31.5
2
Эрик Перро
Франция
+14.8
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+48.3

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины. Результаты:

  1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (без промахов).
  2. Эрик Перро (Франция) +14,8 (1).
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1).
  4. Олли Хиденсало (Финляндия) +1.29,7 (0).
  5. Филипп Наврат (Германия) +1.31,5 (1).
Материалы по теме
Норвежец сотворил чудо в дебютной гонке Олимпиады. Ботн мощно разобрался с Перро
Live
Норвежец сотворил чудо в дебютной гонке Олимпиады. Ботн мощно разобрался с Перро
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android