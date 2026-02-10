Йохан-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде-2026, Эрик Перро — второй
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на дистанции 20 км, победив на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и впервые в карьере выиграл золото Олимпиады.
Второе место занял лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 француз Эрик Перро с одним промахом. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд, который также допустил одну осечку на стрельбе.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
51:31.5
2
Эрик Перро
Франция
+14.8
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+48.3
