Йохан-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде-2026, Эрик Перро — второй

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на дистанции 20 км, победив на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и впервые в карьере выиграл золото Олимпиады.

Второе место занял лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 француз Эрик Перро с одним промахом. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд, который также допустил одну осечку на стрельбе.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины. Результаты: