Горнолыжницы Редлер и Хубер принесли сборной Австрии золото Олимпиады-2026 в комбинации

Австрийские горнолыжницы Ариана Редлер и Катарина Хубер стали лучшими в командной комбинации (слалом) на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Их общий результат составил 2.21,66. Серебро выиграли немки

Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер. Замкнули тройку призёров представительницы США Жаклин Уайлз и Пола Мольцан.

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Командная комбинация. Женщины. Слалом:

Ариана Редлер и Катарина Хубер (Австрия) — 2.21,66. Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер (Германия) +0,05. Жаклин Уайлз и Пола Мольцан (США) +0,25.

Отметим, для Хубер это второе олимпийское золото в карьере. Первое она выиграла на Олимпиаде-2022 в Пекине.