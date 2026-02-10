Горнолыжницы Редлер и Хубер принесли сборной Австрии золото Олимпиады-2026 в комбинации
Поделиться
Австрийские горнолыжницы Ариана Редлер и Катарина Хубер стали лучшими в командной комбинации (слалом) на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Их общий результат составил 2.21,66. Серебро выиграли немки
Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер. Замкнули тройку призёров представительницы США Жаклин Уайлз и Пола Мольцан.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Комбинация. Команды. Слалом
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Окончено
1
Австрия
2
Германия
3
США
Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Командная комбинация. Женщины. Слалом:
- Ариана Редлер и Катарина Хубер (Австрия) — 2.21,66.
- Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер (Германия) +0,05.
- Жаклин Уайлз и Пола Мольцан (США) +0,25.
Отметим, для Хубер это второе олимпийское золото в карьере. Первое она выиграла на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
17:49
-
17:44
-
17:36
-
17:30
-
17:25
-
17:10
-
16:56
-
16:50
-
16:34
-
16:29
-
16:18
-
16:15
-
16:04
-
15:54
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:31
-
15:31
-
15:25
-
15:11
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:49
-
14:38
-
14:38
-
14:35
-
14:17
-
14:13
-
14:10
-
13:45
-
13:37