Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Италия — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Горнолыжный спорт на Олимпиаде 2026, женщины, командная комбинация (слалом): результаты

Горнолыжницы Редлер и Хубер принесли сборной Австрии золото Олимпиады-2026 в комбинации
Комментарии

Австрийские горнолыжницы Ариана Редлер и Катарина Хубер стали лучшими в командной комбинации (слалом) на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Их общий результат составил 2.21,66. Серебро выиграли немки
Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер. Замкнули тройку призёров представительницы США Жаклин Уайлз и Пола Мольцан.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Комбинация. Команды. Слалом
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Окончено
1
Австрия
2
Германия
3
США

Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Командная комбинация. Женщины. Слалом:

  1. Ариана Редлер и Катарина Хубер (Австрия) — 2.21,66.
  2. Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер (Германия) +0,05.
  3. Жаклин Уайлз и Пола Мольцан (США) +0,25.

Отметим, для Хубер это второе олимпийское золото в карьере. Первое она выиграла на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android