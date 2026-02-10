Норвежский лыжник в четвёртый раз подряд выиграл спринт на Олимпиаде
Норвежские лыжники в четвёртый раз подряд выиграли личный спринт на Олимпийских играх.
Значительный вклад в это достижение внёс Йоханнес Клебо, который никому не отдаёт олимпийское золото в спринте вот уже третьи Игры (2018, 2022, 2026) подряд.
Сегодня, 10 февраля на Олимпиаде-2026 Клебо уверенно выиграл спринт классикой.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8
На Олимпиаде-2014 в Сочи лучшим в спринте стал его соотечественник Ола-Виген Хаттестад.
Последним не норвежским лыжником, побеждавшим в спринте на Олимпиаде, был россиянин Никита Крюков в 2010 году.
