Ботн стал шестым биатлонистом в истории, выигравшим индивидуалку на ОИ без промахов
26-летний норвежец Йохан-Олав Ботн стал шестым биатлонистом в истории, которому удалось выиграть индивидуальную гонку на Олимпийских играх без единого промаха на четырёх огневых рубежах.
До Ботну подобное достижение покорялось лишь Владимиру Меланьину, Анатолию Алябьеву, Евгению Редькину, Класу Лестандеру и Магнару Сольбергу.
Ботн без промахов прошёл индивидуальную гонку (четыре огневых рубежа) на текущей Олимпиаде-2026 в Италии и впервые в карьере выиграл личное золото на таком уровне.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
51:31.5
2
Эрик Перро
Франция
+14.8
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+48.3
Комментарии
