ОИ-2026. Кёрлинг. Смешанные пары. Финал
20:05 Мск
Ботн стал шестым биатлонистом в истории, выигравшим индивидуалку на ОИ без промахов
26-летний норвежец Йохан-Олав Ботн стал шестым биатлонистом в истории, которому удалось выиграть индивидуальную гонку на Олимпийских играх без единого промаха на четырёх огневых рубежах.

До Ботну подобное достижение покорялось лишь Владимиру Меланьину, Анатолию Алябьеву, Евгению Редькину, Класу Лестандеру и Магнару Сольбергу.

Ботн без промахов прошёл индивидуальную гонку (четыре огневых рубежа) на текущей Олимпиаде-2026 в Италии и впервые в карьере выиграл личное золото на таком уровне.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
51:31.5
2
Эрик Перро
Франция
+14.8
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+48.3

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины. Результаты:

  1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (без промахов).
  2. Эрик Перро (Франция) +14,8 (1).
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1).
