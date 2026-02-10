Ботн стал шестым биатлонистом в истории, выигравшим индивидуалку на ОИ без промахов

26-летний норвежец Йохан-Олав Ботн стал шестым биатлонистом в истории, которому удалось выиграть индивидуальную гонку на Олимпийских играх без единого промаха на четырёх огневых рубежах.

До Ботну подобное достижение покорялось лишь Владимиру Меланьину, Анатолию Алябьеву, Евгению Редькину, Класу Лестандеру и Магнару Сольбергу.

Ботн без промахов прошёл индивидуальную гонку (четыре огневых рубежа) на текущей Олимпиаде-2026 в Италии и впервые в карьере выиграл личное золото на таком уровне.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины. Результаты: