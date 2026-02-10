Шведские лыжницы третий раз подряд выиграли спринт на Олимпийских играх

Сегодня, 10 февраля, шведская лыжница Линн Сван одержала победу в спринте классическим стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она преодолела дистанцию за 4.03,0 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.

Пьедестал дополнили ещё две спортсменки из Швеции. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула Майя Дальквист. В мужском спринте победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

Отметим, уже третью Олимпиаду подряд в спринте побеждает лыжница из Швеции. В 2018-м выиграла в Пхёнчхане победу одержала Стина Нильссон, а в 2022 (Пекин) — Йонна Сундлинг.