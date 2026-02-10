Стало известно, как Пётр Гуменник провёл свою последнюю тренировку перед КП на ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник провёл заключительную тренировку перед стартом на Олимпийских играх – 2026, которые проходят в Италии. По сообщениям журналистов с места событий, россиянин пробыл на льду 17 минут.

Вне прогона Гуменник работал над следующим прыжковым контентом: тройной аксель, тройной аксель (помарка), четверной лутц, четверной лутц, каскад четверной флип – двойной тулуп.

А в рамках прогона своей короткой программы российскому фигуристу удалось чисто исполнить каскад четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц, тройной аксель.

Короткая программа у мужчин на Олимпиаде-2026 начнётся сегодня, 10 февраля, в 20:30 мск. Гуменник первым выйдет на олимпийский лёд.