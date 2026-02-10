Где смотреть короткую программу Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 продолжатся соревнования по фигурному катанию в личном турнире. В их рамках мужчины представят свои короткие программы. Начало соревнований запланировано на 20:30 мск.

Действующий чемпион России Пётр Гуменник представит свою короткую программу под первым стартовым номером. Его прокат начнётся сразу после разминки, ориентировочное время начала выступления — в 20:38 мск.

В прямом эфире короткую программу Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».