Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг на Олимпиаде 2026, микс, матч за третье место: результаты

Итальянские кёрлингисты одолели британцев в матче за бронзу микста на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сборная Италии по кёрлингу завоевала бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В матче за третье место итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини со счётом 5:3 одолели британцев, Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место. Италия — Великобритания
10 февраля 2026, вторник. 16:05 МСК
Италия
Окончено
5:3
Великобритания

Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Микст. Матч за третье место:

Великобритания (Дженнифер Доддс, Брюс Моуэт) — Италия (Стефания Константини, Амос Мозанер) — 3:5.

Нельзя не отметить, что итальянцы Константини и Мозанер выиграли Олимпиаду-2022 в Пекине в этом виде. На домашних Играх им не удалось повторить свой успех.

В финале микста на ОИ-2026 сойдутся сборные США и Швеции. Матч пройдёт сегодня, 10 февраля, в 20:05 мск.

