Итальянские кёрлингисты одолели британцев в матче за бронзу микста на Олимпиаде-2026
Сборная Италии по кёрлингу завоевала бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В матче за третье место итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини со счётом 5:3 одолели британцев, Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта.
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место. Италия — Великобритания
10 февраля 2026, вторник. 16:05 МСК
Италия
Окончено
5:3
Великобритания
Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Микст. Матч за третье место:
Великобритания (Дженнифер Доддс, Брюс Моуэт) — Италия (Стефания Константини, Амос Мозанер) — 3:5.
Нельзя не отметить, что итальянцы Константини и Мозанер выиграли Олимпиаду-2022 в Пекине в этом виде. На домашних Играх им не удалось повторить свой успех.
В финале микста на ОИ-2026 сойдутся сборные США и Швеции. Матч пройдёт сегодня, 10 февраля, в 20:05 мск.
