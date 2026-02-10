Итальянские кёрлингисты одолели британцев в матче за бронзу микста на Олимпиаде-2026

Сборная Италии по кёрлингу завоевала бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В матче за третье место итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини со счётом 5:3 одолели британцев, Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта.

Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Микст. Матч за третье место:

Великобритания (Дженнифер Доддс, Брюс Моуэт) — Италия (Стефания Константини, Амос Мозанер) — 3:5.

Нельзя не отметить, что итальянцы Константини и Мозанер выиграли Олимпиаду-2022 в Пекине в этом виде. На домашних Играх им не удалось повторить свой успех.

В финале микста на ОИ-2026 сойдутся сборные США и Швеции. Матч пройдёт сегодня, 10 февраля, в 20:05 мск.