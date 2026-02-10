Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Смешанные пары. Финал
20:05 Мск
Фонтана — первая в истории женщина, выигравшая медаль на шести зимних Олимпиадах подряд

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой женщиной в истории, которой удалось выиграть хотя бы по одной медали на шести зимних Олимпийских играх подряд.

Сегодня, 10 февраля, Фонтана в составе сборной Италии выиграла золото в смешанной эстафете.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:03 МСК
Окончено
1
Италия
2
Канада
3
Бельгия

Теперь в активе Фонтаны уже 12 олимпийских наград:

ОИ-2006 (Турин) — бронза;
ОИ-2010 (Ванкувер) — бронза;
ОИ-2014 (Сочи) — серебро и две бронзы;
ОИ-2018 (Пхёнчхан) — золото, серебро и бронза;
ОИ-2022 (Пекин) — золото, два серебра;
ОИ-2026 (Милан) — золото.

Отметим, ранее в Милане Фонтана успешно преодолела квалификацию в забегах на 500 м и примет участие в следующих стадиях соревнований.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 12:30 МСК
Окончено
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

