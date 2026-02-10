Фонтана — первая в истории женщина, выигравшая медаль на шести зимних Олимпиадах подряд

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой женщиной в истории, которой удалось выиграть хотя бы по одной медали на шести зимних Олимпийских играх подряд.

Сегодня, 10 февраля, Фонтана в составе сборной Италии выиграла золото в смешанной эстафете.

Теперь в активе Фонтаны уже 12 олимпийских наград:

ОИ-2006 (Турин) — бронза;

ОИ-2010 (Ванкувер) — бронза;

ОИ-2014 (Сочи) — серебро и две бронзы;

ОИ-2018 (Пхёнчхан) — золото, серебро и бронза;

ОИ-2022 (Пекин) — золото, два серебра;

ОИ-2026 (Милан) — золото.

Отметим, ранее в Милане Фонтана успешно преодолела квалификацию в забегах на 500 м и примет участие в следующих стадиях соревнований.