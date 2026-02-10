Фонтана — первая в истории женщина, выигравшая медаль на шести зимних Олимпиадах подряд
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 35-летняя итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой женщиной в истории, которой удалось выиграть хотя бы по одной медали на шести зимних Олимпийских играх подряд.
Сегодня, 10 февраля, Фонтана в составе сборной Италии выиграла золото в смешанной эстафете.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:03 МСК
Окончено
1
Италия
2
Канада
3
Бельгия
Теперь в активе Фонтаны уже 12 олимпийских наград:
ОИ-2006 (Турин) — бронза;
ОИ-2010 (Ванкувер) — бронза;
ОИ-2014 (Сочи) — серебро и две бронзы;
ОИ-2018 (Пхёнчхан) — золото, серебро и бронза;
ОИ-2022 (Пекин) — золото, два серебра;
ОИ-2026 (Милан) — золото.
Отметим, ранее в Милане Фонтана успешно преодолела квалификацию в забегах на 500 м и примет участие в следующих стадиях соревнований.
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
19:22
-
19:17
-
19:11
-
18:58
-
18:51
-
18:40
-
18:31
-
18:06
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:36
-
17:30
-
17:25
-
17:10
-
16:56
-
16:50
-
16:34
-
16:29
-
16:18
-
16:15
-
16:04
-
15:54
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:31
-
15:31
-
15:25
-
15:11
-
15:07
-
15:05
-
15:00