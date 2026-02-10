Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Смешанные пары. Финал
20:05 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Как-то очень мелко». Вайцеховская — о критике Бородавко в адрес Непряевой и Коростелёва

«Как-то очень мелко». Вайцеховская — о критике Бородавко в адрес Непряевой и Коростелёва
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская рассказала, как относится к критическим комментариям старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко в адрес россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва из-за того, что они не прошли квалификацию спринта классикой на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Читаю комментарии Юрия Викторовича Бородавко, как сильно он разочарован результатами Савелия Коростелёва и Даши Непряевой в спринте (при том, что оба – ни разу не спринтеры) и недоумеваю. Вообще-то Александр Большунов на своём первом взрослом чемпионате мира был в спринте 24-м, а в скиатлоне 15-м… И ведь времена даже близко не были столь сложными, как сейчас. Как-то очень мелко со стороны уважаемого специалиста», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Бородавко: трудно понять, зачем Непряевой было стартовать в спринте на ОИ
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать?
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать?
Комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

