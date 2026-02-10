«Как-то очень мелко». Вайцеховская — о критике Бородавко в адрес Непряевой и Коростелёва

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская рассказала, как относится к критическим комментариям старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко в адрес россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва из-за того, что они не прошли квалификацию спринта классикой на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Читаю комментарии Юрия Викторовича Бородавко, как сильно он разочарован результатами Савелия Коростелёва и Даши Непряевой в спринте (при том, что оба – ни разу не спринтеры) и недоумеваю. Вообще-то Александр Большунов на своём первом взрослом чемпионате мира был в спринте 24-м, а в скиатлоне 15-м… И ведь времена даже близко не были столь сложными, как сейчас. Как-то очень мелко со стороны уважаемого специалиста», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.