Шведские биатлонисты 32 года не могут взять медаль в индивидуальной гонке на ОИ
Шведские биатлонисты (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Виктор Брандт) не смогли выиграть медалей в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Таким образом, безмедальная серия шведов в индивидуальных гонках на Олимпиадах продлилась до 32 лет.
Индивидуальная гонка на Олимпиаде-2026 прошла сегодня, 10 февраля. Соревнования выиграл норвежец Йохан-Олав Ботн, не допустивший ни одного промаха. Вторым стал француз Эрик Перро, тройку призёров замкнул ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
51:31.5
2
Эрик Перро
Франция
+14.8
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+48.3
Лучший из шведов, Самуэльссон, показал седьмой результат на финише. Он допустил два промаха на заключительном огневом рубеже и проиграл Ботну 2.29,3.
