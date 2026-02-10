Шведские биатлонисты 32 года не могут взять медаль в индивидуальной гонке на ОИ

Шведские биатлонисты (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Виктор Брандт) не смогли выиграть медалей в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Таким образом, безмедальная серия шведов в индивидуальных гонках на Олимпиадах продлилась до 32 лет.

Индивидуальная гонка на Олимпиаде-2026 прошла сегодня, 10 февраля. Соревнования выиграл норвежец Йохан-Олав Ботн, не допустивший ни одного промаха. Вторым стал француз Эрик Перро, тройку призёров замкнул ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд.

Лучший из шведов, Самуэльссон, показал седьмой результат на финише. Он допустил два промаха на заключительном огневом рубеже и проиграл Ботну 2.29,3.