Видео: заключительная тренировка Петра Гуменника перед короткой программой на ОИ-2026

Появилось видео заключительной тренировки действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника перед стартом на Олимпийских играх – 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает с ним ознакомиться.

Видео доступно в телеграм-канале Okko Фигурное катание | Олимпиада 2026. Права на видео принадлежат ООО «Окко».

В рамках прогона своей короткой программы российскому фигуристу удалось чисто исполнить каскад четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц, тройной аксель. Отметим, Пётр первым из участников покинул тренировку.

Короткая программа у мужчин на Олимпиаде-2026 начнётся сегодня, 10 февраля, в 20:30 мск. Гуменник первым выйдет на олимпийский лёд. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.