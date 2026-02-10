Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видео: заключительная тренировка Петра Гуменника перед короткой программой на ОИ-2026

Видео: заключительная тренировка Петра Гуменника перед короткой программой на ОИ-2026
Появилось видео заключительной тренировки действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника перед стартом на Олимпийских играх – 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает с ним ознакомиться.

Видео доступно в телеграм-канале Okko Фигурное катание | Олимпиада 2026. Права на видео принадлежат ООО «Окко».

В рамках прогона своей короткой программы российскому фигуристу удалось чисто исполнить каскад четверной флип – тройной тулуп, четверной лутц, тройной аксель. Отметим, Пётр первым из участников покинул тренировку.

Короткая программа у мужчин на Олимпиаде-2026 начнётся сегодня, 10 февраля, в 20:30 мск. Гуменник первым выйдет на олимпийский лёд. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Не началось
