Дарья Непряева: прекрасно понимаю, что в России меня не особо любят. Многих прям триггерит

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева призналась, что не ощущает должной поддержки из России после получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN), выступлений на Кубке мира и Олимпиаде-2026.

– Я прекрасно знаю и понимаю, что в России меня не особо любят. Считают, что я куда-то незаслуженно поехала, что тут должна быть не я. Но я не виновата, что так случилось. Что некоторые сидят на месте и не сделали ничего, чтобы получить шанс выступать здесь. И это не мои проблемы.

Это странно, но в Европе у меня болельщиков больше, чем в России. Я говорю про реальные факты. А что пишут – я не читаю. Ни на что не подписана. Ещё в начале сезона хватило, чтобы понять отношение многих. Лучше абстрагироваться.

– Это отношение начала ощущать ещё до получения нейтрального статуса?

– Да.

– Есть объяснение?

– Потому что я сестра Наташи. И как я понимаю: чтобы тебя любили российские болельщики, нужно просто быть скромной. А этот допуск только обострил. Многих прям триггерит от меня, — приводит слова Непряевой Sports.ru.