Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня 10 февраля 2026 года
Сегодня, 10 февраля, продолжились соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Результаты соревнований 10 февраля
Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация:
- Линн Сван (Швеция) — 3.36,2.
- Йонна Сундлинг (Швеция) +1,0.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,6.
Финал:
- Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.
- Йонна Сундлинг (Швеция) +1,6.
- Майя Дальквист (Швеция) +4,8.
Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.07,3.
- Бен Огден (США) +2,5.
- Жуль Шаппа (Франция) +5,5.
Финал:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
- Бен Огден (США) +0,9.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
