Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, продолжились соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Результаты соревнований 10 февраля

Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация:

Линн Сван (Швеция) — 3.36,2. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,0. Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,6.

Финал:

Линн Сван (Швеция) — 4.03,0. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,6. Майя Дальквист (Швеция) +4,8.

Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.07,3. Бен Огден (США) +2,5. Жуль Шаппа (Франция) +5,5.

Финал: