Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня 10 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 10 февраля, продолжились соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Результаты соревнований 10 февраля

Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация:

  1. Линн Сван (Швеция) — 3.36,2.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,0.
  3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,6.

Финал:

  1. Линн Сван (Швеция) — 4.03,0.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,6.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +4,8.

Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.07,3.
  2. Бен Огден (США) +2,5.
  3. Жуль Шаппа (Франция) +5,5.

Финал:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.39,7.
  2. Бен Огден (США) +0,9.
  3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +6,8.
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Шведские лыжницы разрывают на Олимпиаде: пять разных спортсменок уже с медалями!
