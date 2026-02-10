Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 10 февраля 2026 года

Сегодня, 10 февраля, продолжились соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований 10 февраля

Индивидуальная гонка на 20 км. Мужчины:

Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (без промахов). Эрик Перро (Франция) +14,8 (1). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1). Олли Хиденсало (Финляндия) +1.29,7 (0). Филипп Наврат (Германия) +1.31,5 (1).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.