Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 10 февраля 2026 года

Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 10 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, продолжились соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований 10 февраля

Индивидуальная гонка на 20 км. Мужчины:

  1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 51.31,5 (без промахов).
  2. Эрик Перро (Франция) +14,8 (1).
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +48,3 (1).
  4. Олли Хиденсало (Финляндия) +1.29,7 (0).
  5. Филипп Наврат (Германия) +1.31,5 (1).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Норвежец сотворил чудо в дебютной гонке Олимпиады. Ботн мощно разобрался с Перро
Норвежец сотворил чудо в дебютной гонке Олимпиады. Ботн мощно разобрался с Перро
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android