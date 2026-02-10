Директор по коммуникациям МОК выступил с заявлением о шлеме украинского скелетониста

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс прокомментировал действия украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который появился на Олимпиаде в шлеме с фотографиями погибших спортсменов.

«Сегодня утром мы получили официальное письмо, запрос на разрешение использовать этот шлем на соревнованиях… МОК полностью понимает желание спортсменов почтить память друзей и коллег, погибших в этом конфликте и, кстати, во многих других конфликтах, многих других сложных конфликтах по всему миру.

Мы уже говорили, в любой момент времени в мире происходит, вероятно, от 20 до 30 различных конфликтов. Вчера вечером состоялась неофициальная встреча с тренером и окружением Гераскевича. Мы поняли и подтвердили наше понимание желания спортсмена выразить соболезнования своим коллегам-украинским спортсменам, что он и сделал во время тренировок и в социальных сетях. Таким образом, он выразил свои чувства в обоих случаях.

Тем не менее следует отметить, что Олимпийская хартия, условия участия и правила выражения мнений спортсменов, которые, как мне кажется, были разработаны примерно тремя-четырьмя тысячами спортсменов, также были согласованы с комиссией спортсменов.

Мы должны сосредоточиться на результатах спортсменов и спорте на игровом поле, принципиально важно, чтобы у всех спортсменов были равные права, чтобы игры были отделены не только от политического и религиозного, но и от всех видов вмешательства, назовём это вмешательством, чтобы все соревнующиеся спортсмены могли сосредоточиться на своём выступлении.

Мы уже говорили, что этот шлем противоречит вышеупомянутым правилам, о которых я говорил ранее, но тем не менее после встречи мы ещё раз подчеркнули, что в данном случае, как мы это делаем всё чаще, сделаем исключение, чтобы разрешить ему носить чёрную повязку. Поэтому думаю, что мы постарались отнестись к его желаниям с состраданием и пониманием.

Он выражал своё мнение в социальных сетях и на тренировках. И, как вы знаете, мы не будем препятствовать его высказываниям на пресс-конференциях и в микст-зоне. Считаем, что это хороший компромисс в сложившейся ситуации», — сказал Адамс на пресс-конференции.