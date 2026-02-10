Скидки
Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
«Хорошо вам сидеть на жопе ровно». Непряева рассказала о зависти от лыжниц сборной России

Комментарии

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева призналась, что чувствует зависть со стороны коллег по сборной России после получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). Непряева – единственная российская лыжница, которой FIS позволила выступать на международном уровне.

– Внутри команды тоже есть какая-то зависть?
– Если честно, я знаю, что внутри от многих – тоже есть. Хотя в лицо мне все всегда улыбаются.

– Кто-то из девчонок писал тебе слова поддержки перед стартом здесь, [на Олимпиаде-2026]?
– Юля Ступак. И, понятно, Наташа (Терентьева, старшая сестра Дарьи. – Прим. «Чемпионата»). Всё. Вообще меня больше парни поддерживают, много ребят даже из других тренировочных групп пишут. Вот они прямj часто. Наверное, просто лыжи – индивидуальный вид спорта. Да я и не жду никакой поддержки.

Но, в принципе, я просто сделала всё, чтобы сюда поехать. И начала делать задолго до. Хорошо помню, когда нас не допустили. Мы были на сборе в Рамзау. У меня, не буду скрывать, полились слёзы. Я понимала, что по всем критериям прохожу, и поехала бы. Но некоторые девочки – не из нашей группы – говорили: «А она-то чего?»

– Что думала в тот момент ты?
– Что вам хорошо сидеть на жопе ровно. И потом говорить: «Ой, вот если бы я была – я бы могла то и вот то». Но в итоге я здесь, а те, кто надо мной смеялся, сидят там. Просто плывут по течению, но при этом не рады, когда что-то получается у других, — приводит слова Непряевой Sports.ru.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

