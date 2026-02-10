Норвежец Легрейд после бронзы на ОИ-2026 признался, что изменил любимой девушке

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии признался в измене своей любимой девушке.

«Это большая победа. Моя первая личная олимпийская медаль, хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути.

Один человек, возможно, сегодня не смотрит. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самого прекрасного, самого замечательного человека в мире, а три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни – изменил ей.

Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверняка многие сейчас посмотрят на меня другими глазами, но я смотрю только на неё. Я не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но спорт отошёл на второй план в последние дни. Мне бы хотелось, чтобы я мог разделить это с ней.

Ох, даже не знаю, что ещё сказать. Стараюсь быть хорошим примером, но совершил глупость. Сегодня использовал как мотивацию прекрасное видео от моего родного клуба, как нужно мыслить в биатлоне и принимать правильные решения. Хочу быть хорошим примером, но должен признавать свои ошибки. Больно осознавать, когда делаешь то, за что не можешь отвечать, ранишь кого-то, кого так сильно любишь. Но такова жизнь», — приводит слова Легрейда NRK.