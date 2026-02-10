Петр Гуменник изменил заявку на короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник изменил свою заявку прыжкового контента в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии перед стартом соревнований.
В КП на Олимпиаде-2026 Гуменник планирует исполнить следующий контент: четверной флип, каскад четверной лутц – тройной тулуп, тройной аксель. Изначально Пётр заявил четверной сальхов и стартовый каскад четверной флип – тройной тулуп.
Короткая программа у мужчин на Олимпиаде-2026 начнётся сегодня, 10 февраля, в 20:30 мск. Гуменник первым выйдет на олимпийский лёд. Его прокат начнётся сразу после разминки, ориентировочное время начала выступления — в 20:38 мск.
В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».
