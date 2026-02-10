Стеллато-Дудек и Дешам выступят на Олимпиаде-2026, несмотря на травму головы у фигуристки

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, выступающие в парном катании, примут участие на Олимпийских играх — 2026. Сегодня, 10 февраля, они вылетели из Канады и отправились в Италию. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Канады.

Ранее стало известно, что несчастный случай произошёл на тренировке с участием фигуристов во время исполнения сальто назад. Динна ударилась головой, у неё обнаружили внутреннее кровоизлияние.

42-летняя Стеллато-Дудек — одна из самых возрастных участниц Олимпиады. В 2024 году, в возрасте 40 лет, она выиграла чемпионат мира по фигурному катанию. Также спортсменка исполняет в короткой программе сальто.