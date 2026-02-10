Дарья Олесик заняла 13-е место в третьем заезде в женских одноместных санях на ОИ-2026

Российская саночница Дарья Олесик стала 13-й в третьей попытке женский соревнований на одноместных санях на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.39,999. Лучшее время попытки продемонстрировала восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (2.27,918).
Отметим, в первой попытке на Олимпиаде Олесик тоже заняла 13-е место, во второй — 14-е.
Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо.
Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в индивидуальном нейтральном статусе (AIN).
Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
