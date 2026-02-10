Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Санный спорт на Олимпиаде 2026, женщины, одноместные сани: результаты третьей попытки

Дарья Олесик заняла 13-е место в третьем заезде в женских одноместных санях на ОИ-2026
Комментарии

Российская саночница Дарья Олесик стала 13-й в третьей попытке женский соревнований на одноместных санях на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 2.39,999. Лучшее время попытки продемонстрировала восьмикратная чемпионка мира немка Юлия Таубиц (2.27,918).

Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
10 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК
Окончено
1
Юлия Таубиц
Германия
2:37.918
2
Элина Ева Бота
Латвия
+0.704
3
Эшли Фаркухарсон
США
+0.755

Отметим, в первой попытке на Олимпиаде Олесик тоже заняла 13-е место, во второй — 14-е.

Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в индивидуальном нейтральном статусе (AIN).

Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпиады-2026
