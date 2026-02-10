Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Прямая трансляция короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане 10 февраля

Прямая трансляция короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане 10 февраля
Комментарии

На Олимпийских играх — 2026 в Италии стартуют соревнования по фигурному катанию в личном турнире. Сегодня, 10 февраля, мужчины представят свои короткие программы, в том числе действующий чемпион России Пётр Гуменник. Начало соревнований запланировано на 20:30 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
86.72
2
Максим Наумов
США
85.65
3
Андреас Нордебек
Швеция

Гуменник представит свою короткую программу под первым стартовым номером. Его прокат начнётся сразу после разминки, ориентировочное время начала выступления — в 20:38 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

В прямом эфире короткую программу Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Гуменник задрожал под натиском нервов. Низкие оценки от судей — это приговор? LIVE
Live
Гуменник задрожал под натиском нервов. Низкие оценки от судей — это приговор? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android