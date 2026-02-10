Прямая трансляция короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане 10 февраля

На Олимпийских играх — 2026 в Италии стартуют соревнования по фигурному катанию в личном турнире. Сегодня, 10 февраля, мужчины представят свои короткие программы, в том числе действующий чемпион России Пётр Гуменник. Начало соревнований запланировано на 20:30 мск.

Гуменник представит свою короткую программу под первым стартовым номером. Его прокат начнётся сразу после разминки, ориентировочное время начала выступления — в 20:38 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

В прямом эфире короткую программу Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».