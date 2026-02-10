Скидки
Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
20:30 Мск
Джессика Диггинс сломала ребро при падении в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Италии

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира американская лыжница Джессика Диггинс сообщила, что сломала себе ребро при падении в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Италии, который прошёл 7 февраля.

Сегодня, 10 февраля травмированная Диггинс вышла на старт спринта в классическом стиле, где остановилась на стадии четвертьфинала.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 4
10 февраля 2026, вторник. 14:00 МСК
Окончено

– Ты в порядке?
– Нет. Я узнала о переломе ребра только после гонки. К счастью, по её ходу всё как-то приглушилось, но после я почувствовала очень сильную боль. Дабл-полинг (одновременный ход) даётся с большим трудом, так что делаю всё, что могу. Я в хорошей форме, но, конечно, эта травма на меня влияет, — приводит слова Диггинс Nettavisen.

