«К сожалению, не был безошибочен». Авербух — о короткой программе Гуменника на ОИ-2026
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух оценил выступление россиянина Петра Гуменника в короткой программе на Олимпийских играх — 2026.

«Глобально Петя — большая умница. По большому счёту он не дрогнул. Очень сложный контент, сложнейшие четверные прыжки в его программе. К сожалению, не был безошибочен. Думаю, он будет лидером надолго, но будем надеяться, что зацепится за десятку. На мой взгляд, оценки судей объективны», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

КП Гуменника поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности. Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника 48,43 балла, компоненты 38,29).

