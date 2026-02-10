Фото: группа поддержки Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник дебютировал на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открыл соревнования мужчин в короткой программе. Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника 48,43 балла, компоненты 38,29).

На олимпийских трибунах была заметна группа поддержки российского фигуриста с плакатами.

Фото: скриншот из трансляции

В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности.

