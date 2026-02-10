Максим Наумов показал фото с родителями во время ожидания баллов за КП на Олимпиаде

Победитель юниорского чемпионата США – 2020 в мужском одиночном катании Максим Наумов показал совместное фото с родителями во время ожидания баллов за короткую программу на Олимпийских играх — 2026.

Фото: кадр из трансляции

Родители Максима, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, погибли в январе 2025 года в авиакатастрофе, вызванной столкновением с военным вертолётом Black Hawk. В честь своих родителей и в память других жертв авиакатастрофы Максим выступил на шоу Legacy on Ice, где представил номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

