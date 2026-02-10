Максим Наумов показал фото с родителями во время ожидания баллов за КП на Олимпиаде
Победитель юниорского чемпионата США – 2020 в мужском одиночном катании Максим Наумов показал совместное фото с родителями во время ожидания баллов за короткую программу на Олимпийских играх — 2026.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Стивен Гоголев
Канада
87.41
2
Кирилл Марсак
Украина
86.89
3
Пётр Гуменник
Россия
86.72
Фото: кадр из трансляции
Родители Максима, Вадим Наумов и Евгения Шишкова, погибли в январе 2025 года в авиакатастрофе, вызванной столкновением с военным вертолётом Black Hawk. В честь своих родителей и в память других жертв авиакатастрофы Максим выступил на шоу Legacy on Ice, где представил номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы фигуристов с участием Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
