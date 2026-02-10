Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Не представляю, как Пете». Глейхенгауз — об экстренной смене музыки Гуменника на ОИ-2026

«Не представляю, как Пете». Глейхенгауз — об экстренной смене музыки Гуменника на ОИ-2026
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о проблемах действующего чемпиона России Петра Гуменника с музыкой его короткой программы из-за авторских прав на Олимпиаде-2026 в Италии.

«К сожалению, пришлось применять экстренные меры. Я был на связи и с Петей, и с Вероникой [Дайнеко], и с Федерацией фигурного катания России. Мы искали самые лучшие варианты, чтобы спортсмену было удобно. К сожалению, это всё равно экстренная ситуация. Когда ты целый год накатываешь программу и тебе в последний момент нужно что-то менять, это очень сложно, не представляю, как Пете. Просто хочется, чтобы всё у него сложилось», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

Материалы по теме
Гуменник уступает уже двоим. Дальше будет сложнее — Малинин и Кагияма готовятся. LIVE
Live
Гуменник уступает уже двоим. Дальше будет сложнее — Малинин и Кагияма готовятся. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android