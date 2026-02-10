«Не представляю, как Пете». Глейхенгауз — об экстренной смене музыки Гуменника на ОИ-2026

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о проблемах действующего чемпиона России Петра Гуменника с музыкой его короткой программы из-за авторских прав на Олимпиаде-2026 в Италии.

«К сожалению, пришлось применять экстренные меры. Я был на связи и с Петей, и с Вероникой [Дайнеко], и с Федерацией фигурного катания России. Мы искали самые лучшие варианты, чтобы спортсмену было удобно. К сожалению, это всё равно экстренная ситуация. Когда ты целый год накатываешь программу и тебе в последний момент нужно что-то менять, это очень сложно, не представляю, как Пете. Просто хочется, чтобы всё у него сложилось», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.