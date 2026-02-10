Александр Энберт: Гуменник — огромный молодец. Невероятная стойкость!

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Александр Энберт оценил выступление действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.
«В такой ситуации, когда Пётр не выступал ни на чемпионатах Европы, ни на чемпионатах мира, ни на финалах Гран-при, а вышел сразу на Олимпийские игры — откатал программу с двумя четверными и тройным акселем! Это невероятная стойкость и умение собираться! Понятно, не всё получилось в прокате, но несмотря на это, Пётр действительно получил конкурентные баллы. Не самые высокие, но нормальные. Что самое главное — мы увидели, что Пётр собрался и сделал все четверные, аксели. В сложившейся ситуации Пётр — огромный молодец», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).
