ОИ-2026. Хоккей (ж). Финляндия — Швейцария
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Олимпиада 2026

«Начало положено!» Плющенко отреагировал на прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

«Начало положено!» Плющенко отреагировал на прокат Гуменника в короткой программе на ОИ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко оценил выступление действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Стивен Гоголев
Канада
87.41
2
Кирилл Марсак
Украина
86.89
3
Пётр Гуменник
Россия
86.72

«Он откатал и сделал свою программу. Да, прыгнул каскад четверной флип с двойным тулупом. Немножко вылезли прыжки грязненькие. По мне — немного медленно катался. Но начало положено! В произвольной может всё сделать, выложиться и занять хорошее место», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).

Комментарии
