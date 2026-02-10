«Начало положено!» Плющенко отреагировал на прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко оценил выступление действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Он откатал и сделал свою программу. Да, прыгнул каскад четверной флип с двойным тулупом. Немножко вылезли прыжки грязненькие. По мне — немного медленно катался. Но начало положено! В произвольной может всё сделать, выложиться и занять хорошее место», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).