Пётр Гуменник поделился первыми эмоциями после дебюта на Олимпийских играх – 2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник оценил свой дебют на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открыл соревнования мужчин в короткой программе.

«Небольшие сложности не отвлекали. Обычно после короткой программы я уставший, разбитый, но сегодня не так. Эйфории нет, но никаких ошибок не допустил», — сказал Гуменник после выступления.

КП Гуменника поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности. Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29).