Пётр Гуменник лидирует после первой разминки в короткой программе Олимпиады-2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник лидирует после первой разминки на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открыл соревнования мужчин в короткой программе.

КП Гуменника поставлена под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». В прокате из прыжкового контента россиянин исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Пётр сделал на четвёртый уровень сложности.

Судьи оценили выступление Гуменника в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Это промежуточный первый результат по итогам первой разминки. На втором месте идёт Максим Наумов из США, у него 86,65 балла.

